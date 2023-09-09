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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواجه المغرب في ربع نهائى بطولة الأمم الأفريقية للطائرة

صدى البلد

يلتقي المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة مع نظيره المغربى،  السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ 16 مساء أمس، الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى، المدرب العام، ومحمد بخيت، المدرب المساعد، ومحمد معوض، مدير المنتخب، وأحمد سعيد، محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس، مخطط أحمال، وسامح ظلام، علاج طبيعي، وعلى زكي، المدير الإداري.

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