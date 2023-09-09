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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف تستعد لـ الزلزال في أي وقت وبأقل خسائر ؟

آثار زلزال المغرب
آثار زلزال المغرب المدمر

زلزال المغرب، أثار الرعب والخوف للكثيرين خوفا من تكرار الزلزال المدمر بنفس القوة التي وصلت إلى 7 ريختر في بلد آخر.

وبحسب مجلة “نيتشر” العلمية يمكن الاستعداد للزلازل، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر المادية.

هذه الإجراءات من الممكن اتخاذها لتعزيز الاستعداد للزلازل، عبر العمل مشتركًا بين المؤسسات والأفراد لضمان السلامة العامة والتقليل من تأثير الزلازل على المجتمع.

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إليك بعض الإجراءات المهمة:

التوعية والتثقيف

 يجب توفير برامج توعوية للجمهور لزيادة الوعي بمخاطر الزلازل وكيفية التصرف في حالة وقوعها. يشمل ذلك توزيع المطبوعات التثقيفية وتنظيم حملات إعلامية وتدريبات عملية.

التخطيط العمراني

 ينبغي وضع تشريعات ومعايير بناء صارمة للمباني والهياكل العمرانية. يتطلب ذلك ضمان قوة البناء واستخدام مواد مقاومة للزلازل وتصميمات هندسية ملائمة.

التدريب والتمرينات

يجب تنظيم تدريبات منتظمة للجمهور والمؤسسات للتعرف على الإجراءات الصحيحة أثناء وبعد وقوع الزلزال. يشمل ذلك تمارين إخلاء وتطبيق الإسعافات الأولية.

تطوير نظام الإنذار المبكر

 ينبغي تطوير نظام فعال للإنذار المبكر للزلازل يتيح للسكان الحصول على إشعار مبكر قبل وقوع الزلزال، مما يتيح لهم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة في الوقت المناسب.

التخطيط للطوارئ

 يجب وضع خطط طوارئ محددة ومنظمة للتعامل مع الزلازل، بما في ذلك توفير المرافق الطبية والاحتياجات الأساسية وسبل الإيواء المؤقت للمتضررين.

التعاون والتنسيق

يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والوطنية والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني لتنفيذ إجراءات الاستعداد والتعامل مع الزلازل.

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