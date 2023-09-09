15عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

طالب 15 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوقف تطبيق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من طلب تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة، على ضوء عدم التزامها ببند رئيسي في الاتفاقية يطالب بالمعاملة بالمثل، وتحديدا فيما يتعلق بسفر الأمريكيين من أصول فلسطينية.

وقالت الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، "لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة من قبل حكومة إسرائيل حول شروط مذكرة التفاهم لبرنامج إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات والتي تثير مخاوف جدية".

وأكد الموقعون أن "إسرائيل لا تمتثل لقانون المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين".



وأكدت الرسالة أنه "لا يجوز أن يتم الإعفاء من التأشيرة من خلال التمييز ضد مجموعات معينة من المواطنين الأمريكيين، ويجب أن يعامل جميع مواطني الولايات المتحدة بالتساوي".