هذا ما قالته هيئة المسح الأمريكية عن عمق زلزال المغرب

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ان الزلزال الذي ضرب المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومتر تحت سطح الأرض ما تسبب في الدمار الذي حل بالبلد العربي.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 جريحا، حسبما ذكرت قناة الأولى التلفزيونية المغربية نقلا عن وزارة الداخلية.

وقالت القناة الأولى المغربية إن 51 شخصا في حالة حرجة.

وضرب الزلزال بقوة 6.8 درجة المغرب بحسب التلفزيون الرسمي.

وبحسب ما ورد تكافح فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير، على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

كان الزلزال هو الأقوى الذي يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ أكثر من 120 عامًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتضررت أسوار مراكش التاريخية، وهي مجموعة من الأسوار الدفاعية التي تم وضعها لأول مرة في أوائل القرن الثاني عشر.