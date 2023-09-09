عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد مصنعا للمستلزمات والكيمياويات الزراعية

صدى البلد

قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بزيارة لمجموعة كفر الزيات للصناعات الزراعية والكيماويات بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، يرافقه وفدٌ من مديري الإدارات التنفيذية بالجهاز ورئيس مجلس الأمناء، بهدف تذليل أي عقبات، لدعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمار بمدينة النوبارية والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.

وتفقد رئيس الجهاز والوفد المرافق له المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج من بداية المادة الخام حتى المنتج النهائي من مدير كل وحدة داخل المصنع، بجانب زيارة معمل المصنع والاستماع إلى شرح عن الأجهزة الموجودة بالمعمل والتكنولوجيا الخاصة بالشركة.

وقدَّم مدير الشركة شرحاً وافياً عن منتجات الشركة وسبل تطويرها والسعى الدائم لمنتجات أخرى تٌسهم في التنمية الزراعية، حيث تعتبر شركة كفر الزيات للكيماويات من الشركات المصنعة والمصدرة  الرائدة في مجال الكيماويات والمبيدات الزراعية والمنزلية، والتي تصدر إلى عددٍ من الدول وتوفر ما يزيد على 1000 فرصة عمل بالمدينة واستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

وأبدى “إسماعيل” استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بمدينة النوبارية، وذلك بالتواصل المستمر مع جميع الجهات الخارجية كالتنمية الصناعية والزراعة والبيئة وسلامة الغذاء وغيرها من الجهات التي تتعامل مع جهاز المدينة.

كما أكد رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة والحفاظ على البيئة. 

واقترح رئيس الجهاز على مسئولي الشركة إنشاء منفذ لبيع المبيدات والمعقمات المنزلية بسعر مخفض لخدمة سكان المدينة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث أبدى مسئولو الشركة ترحيبهم وموافقتهم على المقترح.

في سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق بالمدينة، حيث تفقد أعمال تطوير الزراعة أمام مجمع المصالح الحكومية، بجانب متابعة مشروع محطة رفع الحي المتميز، وأعمال تطوير الشريط الفاصل في الحي الأول.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

كيف تستعد لـ الزلزال في أي وقت وبأقل خسائر ؟

لأصحاب سيارات نيسان .. حملة استدعاء جديدة وهدايا لهذه الموديلات

الصديق عند الضيق.. إجراءات إماراتية سريعة بعد زلزال المغرب المدمر

5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20

تحرك عاجل من الجيش المغربي بعد الزلزال المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ