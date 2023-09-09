ورشة عمل حول الرعاية التناسلية في الأبقار والجاموس بحضور مصري - عربي

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الرزاعية بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات الحيوانية، ورشة العمل السادسة في الرعاية التناسلية في الابقار والجاموس، وذلك تحت اشراف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بمركز البحوث الزراعية.

وشملت ورشة العمل التي انعقدت تحت عنوان “الرعاية التناسلية في الأبقار والجاموس”، وحضرها الأطباء البيطريين من مصر والدول العربية، العديد من الموضوعات الخاصة بالمشاكل التناسلية في الابقار والجاموس وكذلك تاثير الحرارة والرطوبة المرتفعة علي معدلات الخصوبة ونسب النفوق المبكر و الاجهاض و كذلك صحة العجول الرضيعة.

وضمت ورشة العمل ستة محاضرين و ٥٥ متدربا وكان من اهم التوصيات:

– ضرورة الاهتمام بالابقار قبل و بعد الولادة مباشرة و كذلك التأكد من ثبوت العشار خلال الشهور الثلاثة الاولى بعد الولادة

– ضرورة الاهتمام بتغذية و تحصين و تجريع الحيوانات بصفة دورية

– عمل برامج خاصة بتلقيح الحيوانات مع ضرورة الاهتمام بجودة السائل المنوي

– تحديد الاهداف الخاصة بتربية الحيوانات بالقطيع و قياس مؤشرات الاداء بصفة مستمرة