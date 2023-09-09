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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشحة للزيادة.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 632 قتيلا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أكد التلفزيون المغربي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق المملكة في وقت مُبكر اليوم، السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بانهيار مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال، وقال إنَّ السكان شعروا بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

وبحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

 

الزلزال قناة القاهرة الإخبارية قرية تلات نيعقوب المغرب اخبار التوك شو

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