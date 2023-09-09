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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة لـ4 متهمين حضوريا و7 سنوات غيابيا لـ6 للتنقيب عن الآثار

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط 4 أشخاص حضوريا بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه ، ومعاقبة 6 آخرين غيابيا بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لقيامهم جميعا بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل احدهم بمركز الغنايم في أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي و إيهاب محمود  عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام  محمد .


تعود وقائع الدعوى رقم 2809 لسنة 2023 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغا من مركز ومدينة الغنايم إلى مركز الشرطة بوجود أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم " أحمد . م . ع " بناحية الكحاحيل مما يؤثر على المنازل المجاورة ويعرض حياة سكانها للخطر .
انتقل إلى موقع البلاغ ضبط المركز وتبين من المعاينة والفحص وجود حفرة بعمق 4.5 متر ويوجد بأسفلها سرداب في اتجاه افقي وتمكن ضباط المباحث من ضبط كلا من " أحمد . م . ع " صاحب المنزل ، و " جميل . خ . خ " ، و " محمود . ع . ح " و " علاء . ر . ف " و " يوسف . ج . خ " و " محمد . أ . م " و " فيصل . م . س " و " الزعيم . ش . م " و " مصطفى . ث . م " و " أحمد . ف . س " كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر .
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من منطقة أثار أسيوط الجنوبية أن الحفر عبارة عن حفرة دائرية الشكل بقطر 120 سم وبعمق 4.5 متر وبنهاية الحفر يوجد امتداد ناحية الشمال الغربي بطول 4 أمتار بداخلها حفرة أخرى بعمق 7 أمتار دائرية الشكل وبقطر 120 سم ويوجد بنهايتها مياه جوفية وتبين خلوها من أية شواهد أو مظاهر أثرية .

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وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمون إلى محكمة الجنايات لقيامهم بأعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص .
وعاقبت المحكمة حضوريا المتهمون " الثالث و الرابع و الخامس و التاسع بالحبس لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه وغيابيا للمتهمين " الأول و الثاني والسادس و السابع والثامن والعاشر " بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه .

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