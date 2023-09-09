محافظة أسيوط تنفذ جلسات إفصاح عن المشروعات الاستثمارية وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه تم تنفيذ 5 جلسات للافصاح ( مشاركة المعلومات ) واشراك المواطنين بمراكز أسيوط وديروط والغنايم ومنفلوط وحى شرق لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 وعرض خطة المراكز للعام 2023 / 2024

بالإضافة الى المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه تنفيذًا رئيس الجمهورية.

وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابه وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ونوابه ومسئولى البيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط بالمراكز والاحياء وبمشاركة العشرات من المواطنين بالقرى والمراكز .



وأشار المحافظ الى ان جلسات الافصاح التى تم تنفيذها بمراكز واحياء المحافظة استهدفت اشراك المواطنين فى وضع مشروعات الخطط الاستثمارية والاستماع الى ارائهم فى تلك المشروعات والتى تم وضعها وفقا للاولويات واحتياجات المواطنين لافتا الى انه تم استعراض تقرير تأثير جائحة كورونا على الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاجراءات التى اتخذتها الدولة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهتها والحد من اثارها ومخاطرها ، معلناً دعمه الكامل لانشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتى سيجرى تنفيذها بالمحافظة .



وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه

وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة ووتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر

وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة ،لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل .



وأوضح يحى زكريا ، ان جلسات الافصاح تستهدف عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات التى سيجرى تنفيذها على المواطنين بما يتفق مع أحكام اتفاقية قرض البنك الدولى ودليل التشغيل ووفقاً لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الاداء المتوقع فى شهر اكتوبر المقبل ،فضلا عن الاستماع الى اراء ومقترحات المواطنين لتلافى كافة الملاحظات وتحقيق التنفيذ الجيد للمشروعات .

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