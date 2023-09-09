شعرنا بالصدمة.. ماكرون يقدم عرضا للمغرب بشأن "الإسعافات الأولية"

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 حول زلزال المغرب الذي خلف مئات القتلى والمصابين.

وقال ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لقد شعرنا جميعًا بالصدمة بعد الزلزال المروع الذي ضرب المغرب، وفرنسا على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الإسعافات الأولية".

فيما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن "تضامنها" مع "المغرب والشعب المغربي الصديق" بعد الزلزال "المروع" الذي ضرب هذا البلد ليل الجمعة إلى السبت وأدى إلى مقتل عدة مئات من الأشخاص، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.