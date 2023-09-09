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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. أستاذ الحالات الحرجة يوضح خطوات بسيطة لتعلمها

الأسعافات الاولية
الأسعافات الاولية

قال الدكتور أيمن ثروت أستاذ مساعد الحالات الحرجة بطب عين شمس، إن الاسعافات الأولية تهدف لانقاذ الحياة، فالتوعية بتعلم الإسعافات الأولية هو شيئ مهم جدا.

وأشار ثروت ، خلال مداخله هاتفية لبرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية هبة ماهر إلى أن الاسعافات الأولية كانت تقتصرعلى الطاقم الطبي، ولكن الآن الكثير من طلبة الجامعات والمدارس أصبح لديهم الخبرة ، مضيفا أن هناك العديد من الدورات التي تأخذ للتوعية  بالاسعافات الأولية وكيفية إسعاف أي مريض ممكن أن تكون حياته في خطر.


وأضاف : أهم صفة من صفات المسعف أن يكون لديه الفكرة الكاملة على التدريب والإحاطة  بفكرة الإسعافات الأولية والاحاطة الكاملة لاسعاف أي مريض بشكل سريع بخطوات منظمة وصحيحة بهدف إنقاذ الحياة.

يتم تعلم الدورات للتوعية بالأسعافات الاولية كل سنتين

وأكد الدكتور أيمن ثروت، أنه يوجد تدريب لتعلم الاسعافات الأولية من منظمات معتمدة، وخلال ساعات أو أيام قليلة يستطيع أي فرد تعلم الاسعافات الأولية وكثير من الشركات والجامعات يشترطوا تعلم الموظفين أو الطلاب للإسعاف الأولى أن يحصلوا على شهادة من تعليم دورات الإسعافات الأولية، مؤكدا أنه يتم تجديد تعلم الاسعافات الأولية كل سنتين.

الاسعافات الاولية طب عين شمس طلبة الجامعات المدارس تعليم دورات الإسعافات الأولية

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