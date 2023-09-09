عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على محطات تعبئة اسطوانات الغاز بالعريش

حمله للمرور على محطات
حمله للمرور على محطات تعبئة اسطوانات الغاز بالعريش

وجهت  أمانى رسلان مدير عام مديرية  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء،  بقيام حمله تموينيه مكبره،  بالاشتراك مع قسم مباحث التموين،  ومديرية الطب البيطري ،ومديرية الصحة ، وهيئة سلامة الغذاء ، للمرور على محطة تعبئة اسطوانات الغاز بالمساعيد لمراجعة الارصده والتأكد من التعبئه طبقا للأواني المقرره لاسطوانات الغاز المنزلي والتجارى. 
 

 

يأتي فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين بتشديد الرقابه التموينيه على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق ، وبناءا على تعليمات الوزير الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ شمال سيناء.

 

وتم المرور على المطاعم ومحلات الجزارة ومحلات السوبر ماركت للتأكد من سلامه وجودة المعروض وصلاحيته للاستخدام الادمى من عدمه كما تم المرور على محلات بيع السجائر .

14محضرا:

 

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير  14محضرا متنوعة منها عدد ٢ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

txt

أوقاف شمال سيناء تتسلم 2000 شنطة غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

العريش حملة تموينية اسطوانات محطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشهد مرعب| كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر

ترشيحاتنا

مايا مرسى تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية

قمح العالم في يد القاهرة.. الرئيس السيسي يفجر مفاجأة بشأن أزمة الغذاء

بعد الزلزال.. تفاصيل اللحظات العصيبة بمعسكر المصري قبل مغادرة المغرب

الجنون يصيب سوق الخضار| أنباء عن وصول الطماطم والبصل إلى 30 جنيها.. وهذا موعد انخفاض الأسعار

كرم جبر: لا تضييق على وسائل الإعلام ونحرص على ضمان حريته

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ