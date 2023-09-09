حملة تموينية للمرور على محطات تعبئة اسطوانات الغاز بالعريش

وجهت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، بقيام حمله تموينيه مكبره، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري ،ومديرية الصحة ، وهيئة سلامة الغذاء ، للمرور على محطة تعبئة اسطوانات الغاز بالمساعيد لمراجعة الارصده والتأكد من التعبئه طبقا للأواني المقرره لاسطوانات الغاز المنزلي والتجارى.



يأتي فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين بتشديد الرقابه التموينيه على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق ، وبناءا على تعليمات الوزير الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ شمال سيناء.

وتم المرور على المطاعم ومحلات الجزارة ومحلات السوبر ماركت للتأكد من سلامه وجودة المعروض وصلاحيته للاستخدام الادمى من عدمه كما تم المرور على محلات بيع السجائر .

14محضرا:

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 14محضرا متنوعة منها عدد ٢ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.