مصر شريك مهم.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلق على لقاء الرئيس السيسي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكتبت المسئولة الأوروبية تعليقا على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة العشرين بالهند: "هناك زخم جيد في العلاقات ويجب أن نستمر فيه".

وأضافت: "أكدت للرئيس السيسي على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في مجال الأمن الغذائي".

وتابعت: "مصر شريك مهم؛ ناقشنا تعاوننا في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)".