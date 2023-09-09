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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر شريك مهم.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلق على لقاء الرئيس السيسي

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكتبت المسئولة الأوروبية تعليقا على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة العشرين بالهند: "هناك زخم جيد في العلاقات ويجب أن نستمر فيه".

وأضافت: "أكدت للرئيس السيسي على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمصر في مجال الأمن الغذائي".

وتابعت: "مصر شريك مهم؛ ناقشنا تعاوننا في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)".

 

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