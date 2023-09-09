مديرية عمل السويس تستضيف حملة "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

استضافت مديرية العمل بمحافظة السويس عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن حملة "100 يوم صحة" التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب مضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين ، كما تم تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام ، وخدمات الصحة الإنجابية، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة شئون المرأة و تكافؤ الفرص بالمديرية ، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال فريق طبي متخصص ، بالتعاون مع مديرية الصحة.

ونوه بأن تلك المبادرات ساهمت أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن ، وتقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية التي تشمل التطعيمات واللقاحات أو الخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.