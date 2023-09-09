جمال بيومي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين بالهند

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية الرئاسية المصرية تقدم أنشطة متعددة، ويتحرك الرئيس في كافة الاتجاهات، متابعا: مصر أكثر دولة في العالم لها تواجد في القارة الافريقية.

وأضاف "جمال بيومي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعد أكبر دولة في العالم العربي، كما أنها أكثر دولة في أفريقيا ترأست الاتحاد الافريقي، وعليه تعد مصر ضيفا مهما في قمة مجموعة العشرين.

وشدد على أن العلاقات المصرية اليابانية من اقدم وأقوى العلاقات التي اقامتها مصر على مدار الأعوام الماضية.

وتشهد العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم، قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التى تضم أكبر 20 اقتصادًا فى العالم.

