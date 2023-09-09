عقب لقاءها السيسي.. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية وثيقة المشاركة المصرية الأوروبية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالهند



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وأعربا الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أهمية وثيقة المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027.

وأكد الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي.