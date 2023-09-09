ضبط تاجر تمويني استولى على سلع تموينية بقيمة 22 ألف جنيه في الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تموينى بالمحلة، استولى وتصرف فى سلع تموينية قيمتها 22 ألف جنيه ببيعها فى السوق السوداء.

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، كلف مدير إدارة تموين مركز المحلة بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بمركز المحلة.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية قيمتها 22 ألف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.