هآرتس: قلق أممي خاص باللاجئون الإريتريون في إسرائيل واتهامات لشرطة تل أبيب

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة، إنَّ إسرائيل تحتجز منذ الثلاثاء الماضي أكثر من 50 إريترياً رهن الاعتقال الإداري، وسط قلق أممي، واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقصير في حماية الجاليات.

وشهدت تل أبيب يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين طالبي اللجوء المناهضين للحكومة الإريترية في وأنصارها في مناطق وجودهم بالضواحي الجنوبية للمدينة.

وأفادت الصحيفة، أنَّ وضع المعتقلين معرف قانونياً بـ"المحتجزين"، وهو اعتقال غير محدود زمنياً، ولا يلزم الحكومة توفير تمثيل قانوني لهم، وفقاً لما هو وارد في "قانون الدخول إلى إسرائيل".

وأفادت الصحيفة أن الحكومة قررت نقلهم للمسار الإداري بعد أن تبين أن المحاكم الإسرائيلية لن تمدد اعتقالهم دون أدلة واضحة تثبت تورطهم في المواجهات التي حدثت بينهم في تل أبيب.

وبدلاً من إطلاق سراح الذين لا توجد أدلة ضدهم، وتقديم لوائح اتهام ضد من خرقوا القانون، قررت لجنة وزارية التخلي عن المسلك القضائي واعتقال الموقوفين إدارياً.

وصادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن جفير على القرار بعد استئناف الإريتريين المعتقلين على احتجازهم إلى المحاكم الإسرائيلية، التي كانت ستفرج عنهم.

وكانت مفوضة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد عبرت، الأربعاء، عن "قلقها من استخدام الاعتقال الإداري غير المحدود زمنياً للمشتبه بمشاركتهم في أحداث تل أبيب".

وقالت المفوضية إن "تحمل المسؤولية عن أحداث السبت الماضي أمر مهم، لكن في الوقت نفسه، فإنَّ أي قرار له تأثير على جميع طالبي اللجوء الإريتريين أو إعادتهم إلى دولتهم الأصلية، هو قرار مناف للقانون الدولي، وقد تكون له تبعات دراماتيكية على الأشخاص، خصوصاً وأن الوضع في إريتريا لم يتغير".

ونشرت قناة "كان" العبرية على منصة "X" صباح الاثنين، صوراً لشاب إريتري خلال مواجهات السبت الماضي في تل أبيب، يحمل بيده مسدساً ويلبس زياً باللون الأحمر، يرمز إلى المتظاهرين الإريتريين الموالين للنظام في أسمرة.