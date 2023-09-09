"حياة كريمة" تعلن مشاركتها بمجموعة من الأنشطة في أسبوع شباب الجامعات الـ13

تشارك مؤسسة "حياة كريمة" في أسبوع شباب الجامعات (الثالث عشر)، الذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جمهورية جديدة – حلم وطن"، من أجل تعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي حياة كريمة وإثراء الطلاب ببعض المهارات الأساسية والموضوعات الحياتية، وذلك خلال الفترة (8-14)سبتمبر الجاري، استمرارًا لدورها الريادي في محور بناء الإنسان وفي إطار اهتمامها بالشباب من خلال التوعية بقيم التطوع والمواطنة.

وتتضمن مشاركة المؤسسة تنظيم مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والاجتماعية والجوالة، حيث تشارك بتنظيم ماراثون بالتعاون مع كايرو رانرز، فضلًا عن الأنشطة الخاصة في التعريف بحياة كريمة من خلال تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة إلى عرض فيديوهات حول الجهود المختلفة لمؤسسة حياة كريمة.

كما تجهز المؤسسة مسرح حياة كريمة، وتستضيف بعض سفراء حياة كريمة والشخصيات العامة.

وتعقد المؤسسة ورش عمل حول تطوير المهارات الشخصية للشباب، ومناقشة التحديات الاقتصادية. كما يشارك الفريق الطبي بالمؤسسة في التوعية بفصيلة الدم.

وتستعد المؤسسة لتلقي بيانات الحالات الإنسانية وتقديم الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتتيح المؤسسة جمع وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج فاليو التدريبي، فضلًا عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين الانضمام لمبادرة "راجعين نتعلم".

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يهدف إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.