مصر تحتفل بعيد الفلاح.. الدولة المصرية أنصفت القرى وكرمت المزارعين

هنأ الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، الفلاحين بمناسبة العيد الـ 71، وثمن الدور المحوري الذي يخدم الفلاح والمربي المصري لتنمية الثروة الحيوانية.

وأكد سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالفلاح المصري وصنع طفرة غير مسبوقة في مجال الثروة الزراعية والحيوانية منذ توليه مقاليد البلاد عام 2014 في الاهتمام بالتنمية المستدامة في الثروة الحيوانية، حيث تم تطوير منظومة الري والصرف كخطواط داعمة للفلاح من قبل الدولة المصرية.

الفلاح المصري استطاع مجابهة الظروف العصيبة التى مرت بها دول العالم

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إن الزراعة لها شقان أساسيان، هما الإنتاج النباتي والإنتاج الحيوني.

وأضاف أن الفلاح المصري استطاع مجابهة الظروف الصعبة التي تعاني منها شعوب العالم في المجال الزراعي والحيواني، سواء الظروف العصيبة التي مرت بها دول العالم أثناء جائحة كورونا، وأيضا الحرب الأوكرانية الروسية.