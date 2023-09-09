سوى المنازل بالأرض.. آثار الزلزال المدمر في إقليم حوز بالمغرب.. شاهد

سوى الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وسط المغرب، المباني بالأرض في كارثة كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

بلغت قوة الزلزال 7.2 درجة على مقياس ريختر.



وكان الزلزال المدمر، الذي يوصف بأنه الأقوى في منطقة جبلية بالمغرب، وقع على عمق 18.5 كيلومتر في الحوز.

وتضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.

واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

ويعد جامع الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية.

