أيمن عيد : نواجه الأزمة المالية بالاعتماد على ناشئ المريخ البورسعيدي

قرر مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر منح فرصة مضاعفة لأبناء النادي من قطاع الناشئين و ذلك بعد التشاور مع المدير الفني للفريق الأول محمد ياسين .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامي لنادى المريخ البورسعيدي أن ناديه تعامل مع التعاقدات الجديدة لموسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بصبر كبير خصوصاً و أننا كنا نأمل ضخ موارد مالية لخزينة النادى فى حال إحتراف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى أوروبا هذا الصيف لوجود بند ٢٠ % عائد بيع للمريخ و هو ما كان سيجعلنا ننشط بشكل قوى فى الانتقالات الصيفية .

أضاف أيمن عيد تمت دراسة موقف الفريق و الإحتياجات الفنية و إستقر مجلس الإدارة مع الجهاز الفنى على منح فرصة لأبناء قطاع الناشئين خاصة و أن الفريق الموسم شارك فى تشكيلته الأساسية أكثر من ٣ لاعبين هم نتاج قطاع الناشئين و ساهموا فى تصدر مجموعة المريخ بالقسم الثالث و التأهل لدورى القسم الثانى .

أشار أيمن عيد إلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين قام بعمل فترة خاصة لناشئ المريخ لمدة إسبوعين قبل إنطلاق فترة إعداد الموسم الجديد لرؤية كافة اللاعبين من فرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ لضم العناصر المؤهلة للتواجد مع الفريق الأول و بالفعل يتواجد حاليا مع الفريق محمد عبده عبد المجيد ( حارس مرمى مواليد ٢٠٠٣ ) و شارك أساسياً فى المباريات الودية الأخيرة و ظهر بمستوى طيب فى ودية دكرنس الأخيرة التى فاز بها المريخ بهدفين لهدف و تصدى حارس المريخ لركلة جزاء .

تابع أيمن عيد كما يتواجد من قائمة الناشئين كلا من محمد غريب بدوي ( ظهر أيسر مواليد ٢٠٠٤ ) يوسف الرفاعي ( مدافع مواليد ٢٠٠٥ ) زياد عادل ( لاعب وسط مواليد ٢٠٠٥ ) فارس عوض ( مهاجم مواليد ٢٠٠٣ ) السيد الشناوي ( مدافع مواليد ٢٠٠٣ ) اسلام منتصر ( لاعب وسط مواليد ٢٠٠١ ) .

شدد أيمن عيد على أن المريخ يواجه الأزمة المالية بالاعتماد على أبنائه و طموحنا فى العودة للدورى الممتاز سيكون بمجهودات أبناء المريخ مشيراً إلى المريخ ضم حتى الأن ٣ لاعبين فقط إنتقال حر التعاقد و هم ( مصطفى أيمن لاعب المصري و الاتصالات السابق لمدة 3 مواسم لتدعيم خط الوسط ) و ( محمد موافى قادماً من بورفؤاد لمدة موسمين لتدعيم مركز الظهير الأيسر ) و ( محمد عبدالخالق " دقدق " لاعب بتروجت و كهرباء الإسماعيلية الأسبق لمدة 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليمنى ) .