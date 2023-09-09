بلومبرج تكشف موقف الصين من استضافة الولايات المتحدة لقمة العشرين

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن موقف الصين من انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في عام 2026 بالولايات المتحدة.

وقالت "بلومبرج" نقلا عن مصدر لم تسمه، إن الصين أعربت عن اعتراضاتها على استضافة قمة مجموعة العشرين عام 2026 في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن اعتراض الصين على استضافة الولايات المتحدة لقمة العشرين، في عام 2026 مدعوم من روسيا.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج تخلف عن حضور قمة العشرين التي انطلقت اليوم السبت في نيوديلي، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بخيبة لغياب الزعيم الصيني.