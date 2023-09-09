بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

خيم الحزن على العالم العربي ، بسبب ماحدث فى المغرب بعد الزلزال القوي الذي ضربها الليلة الماضية توجد الكثير من الاحتياطات والاجراءات التى يجب القيام بها أثناء الزلزال فما يتم القيام به داخل المنزل يختلف تماما عن اجراءات السلامة فى الشارع أو الشواطئ.

وحفظ كل هذه الاحتياطات الخاصة بالوقاية من الزلزال يحتاج تركيز كبير ورغم كل هذا قد ينساها الإنسان، وقت حدوث الكارثة بسبب الخوف والصدمة من الزلزال نفسه .

في معظم المواقف، يمكنك حماية نفسك من الزلزال إذا قمت على الفور بـ أهم 3 خطوات حددها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، وهى:

أنزل على يديك وركبتيك قبل أن يضربك الزلزال لأنه يحميك من السقوط ولكنه يسمح لك بالتحرك إذا لزم الأمر.

قم بتغطية رأسك ورقبتك (وجسدك بالكامل إن أمكن) أسفل طاولة أو مكتب قوي.

إذا لم يكن هناك مأوى قريب، انزل بالقرب من جدار داخلي أو بجوار الأثاث المنخفض الذي لن يسقط عليك، وقم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.

تمسك بملجأك (أو رأسك ورقبتك) حتى يتوقف الاهتزاز.

كن مستعدًا للتحرك مع الملجأ الخاص بك إذا غيره الاهتزاز.