عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

عقب صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يلتقي عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم

بني سويف.. افتتاح معرض لحد عندك لبيع السلع الاستهلاكية والمعمرة بأسعار مخفضة

حيث تم " أمس " إزالة 107 حالات ، وذلك بواقع ( 96 حالة زراعة +11 حالات أملاك دولة)، تضمنت 18 حالات تعد بمركز بني سويف ، 20 حالات تعد بمركز ناصر ، 19 حالات تعد بمركز الواسطى ، 25 حالة تعد بمركز سمسطا ، و9 حالات تعد بمركز ببا ، و14 حالة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 24 طن أسمنت، و11خلاط  لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز بني سويف وحدات المتغيرات المكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

إصابة مسن سقط من القطار بمحطة بنى سويف

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر..انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بالمغرب

خلية أزمة.. وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بالمغرب بعد الزلزال المدمر

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ