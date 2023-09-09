روسيا تفتح ملف ميراث قائد قوات فاجنر

فتحت السلطات الروسية ملف ميراث يفجيني بريجوفين، قائد قوات فاجنر الروسية الشبه عسكرية الذي قتل في أغسطس الماضي بعد تحطم طائرة كان تقله في العاصمة موسكو.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن السلطات القضائية في مدينة سانت بطرسبرج تباشر قضية بخصوص ميراث يفجيني بريجوزين.

وأضافت أن بعض المعلومات ذات الصلة ظهرت في السجل الفيدرالي لقضايا الميراث، وتطابق بياناتها مع "بريجوفين" وتكشف التفاصيل عن يوم الميلاد في 1 يونيو 1961 والوفاة في 23 أغسطس 2023، وهي نفس التواريخ الخاصة بالقائد السابق لقوات فاجنر.

وترك بريجوجين وراءه والدته فيوليتا، وزوجته ليوبوف، وابنتيه بولينا وفيرونيكا، وابنه بافيل، حيث تحطمت طائرة خاص من طراز إمبراير في 23 أغسطس، في منطقة تفير بالقرب من قرية كوزنكينو.

ونشرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي قائمة بأسماء الركاب وأفراد طاقم طائرة إمبراير، ومن بينهم يفجيني بريجوفين.

وحددت لجنة التحقيق الروسية هويات جميع ضحايا الحادث العشرة، وهم يتوافقون مع بيان الرحلة.