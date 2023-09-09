أخبار التعليم.. زلزال عنيف يضرب المغرب ويتسبب في وفيات وأضرار.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر للاستعلام

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر للاستعلام

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث العديد من طلاب الدور الثاني عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبتين العلمية والأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

زلزال عنيف يضرب المغرب يتسبب في وفيات وأضرار..ورسالة عاجلة من البحوث الفلكية

تجتاح المغرب الآن حالة من الخوف والفزع خاصة بعد زلزال اليوم والذي حدث في الساعات الأولي من بداية اليوم السبت وجاء بقوة كبيرة حيث بلغت قوته 7 ريختر وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني؛ بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

ترشيد استهلاك "الكهرباء والمياه" في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بترشيد استخدام الطاقة والمياه في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد .

لطلاب الدور الثاني 2023.. كيف تستعد للمرحلة الجامعية واختيار الكلية المناسبة؟

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ينبغي طلاب الدور الثاني 2023 اتخاذ قرار مدروس بشأن الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، بحيث تتناسب هذه الكلية مع توجهاتهم الأكاديمية والمهنية، واعتبارها فرصة لبناء قاعدة معرفية تمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل، من خلال اكتساب مهارات تقنية متقدمة، سيكون لديهم القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية والمساهمة في تطور المجتمع.

بالأرقام .. التعليم تعلن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة