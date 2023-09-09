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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمن البشري بالمغرب يفجر مفاجأة مدوية عن الزلزال المدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف محمد بنعبوه مدير مركز البيئة والأمن البشري بالمغرب، تفاصيل جديدة عن الزلزال المدمر والذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه لا تزال جهود انتشال المفقودين مستمرة. 

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وأضاف محمد بنعبوه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن أكثر من ٨٠٠ ضحية جراء هذا الزلزال المدمر، وعدد كبير من المصابين لا نستطيع حضره حاليا، متابعا أن الجيش المغربي الملكي تدخل للتعامل مع أزمة الزلزال. 


وتابع محمد بنعبوه مدير مركز البيئة والأمن البشري بالمغرب، أن بؤرة الزلزال في مناطقة جبلية ومعروفة تكوينها الهش، وتأثير هذا الزلزال أثر على عدة مدن مغربية، ووصل تأثير الزلزال لمئات الكيلو مترات من منطقة بؤرة الزلزال. 

زلزال المغرب المدمر 

وفي السياق نفسه أشار محمد بنعبوه مدير مركز البيئة والأمن البشري بالمغرب، إلى أن هذا الزلزال مفاجئ ومفجع، وتم عمل مستشفيات ميدانية، وحملات تبرع بالدم.

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