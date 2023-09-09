حمدين صباحي يرفض أي مرشح يدعم الإخوان| ويثمن استجابة الرئيس للحوار الوطني

صرح حمدين صباحي ردا علي موقفه من الانتخابات الرئاسية انه على الرغم من اختلافه مع النظام الحاكم وسياساته فسوف يدعم اي وجه سياسي مخضرم ينتمي للحركة المدنية او للمعارضة بشكل عام على ان تتوافر فيه الشروط الموضوعية التي يجب ان تتوفر فيمن يتصدي لموقع المسئولية وبكل تأكيد يجب ان يكون هذا الوجه ليس من الوجوه المحسوبة علي جماعة الاخوان او يتلقي تأييدا او دعما منها لاننا في خصومة معها.

واوضح أن الحركة المدنية لم تناقش بعد موقفها من دعم مرشح بعينه لان هناك اكثر من شخص ينتمي لها ينتوي الترشح مضيفا:" واذا اقدم اكثر من مرشح ينتمي لها اتوقع اننا سندعمهم جميعا مع احتفاظ كل كيان مؤسس للحركة في حقه في دعم مرشح بعينه ينتمي لهذا الكيان ".

وفي تعليقه على مخرجات الحوار التي عرضت علي السيد رئيس الجمهورية علق بأنه يثمن استجابة الرئيس السريعة لهذه المخرجات وقراره بدراستها من المؤسسات المعنية خاصه قانون الانتخابات الذي سبق التقدم به والذي كان له دور فيما يخص نسبة القائمة النسبية وقانون الحبس الاحتياطي الذي طالبنا فيه بعودة القانون القديم ماقبل قانون الرئيس المؤقت عدلي منصور وغيرهم من الاقتراحات المقدمة من طرفنا الخاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وطالبنا بفتح المناخ العام وستستمر دائما مطالبنا بان تكون مصر بلا أي سجين رأي .