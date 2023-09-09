مؤكدة قيام الحزب بدوره التشريعي.. برلمانية مصر الحديثة: رفعنا شعار العلم والعمل

شارك النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، في ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، الذي يضم حزب مستقبل وطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية، والذي عقد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور أكثر من 60 حزبا سياسياً.



وقال هلال خلال كلمته بالملتقى إن حزب مصر الحديثة يرفع شعار العلم والعمل ، وذلك لأنهما أساس تقدم اي أمة، مضيفا:" نفتخر بوطننا وندعم نهوضه بكافة السبل والطرق الممكنة".

واستطرد هلال، قائلا: إن حزب مصر الحديثة، رفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

واكمل عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ان الحزب يؤدي دوره التشريعي في مجلس النواب بكل جدية وشارك بكافة المناقشات، موضحا أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، التي تمثلت في الموافقة على التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية، وايضا رفض القوانين من خلال معايير دستورية.

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، وهي تساعد شباب كثير في التوظيف بكافة المجالات، بما يدعم رؤية الدولة 2030.