عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعرضها لحريق هائل .. خطة لتطوير الغابة الشجرية بطور سيناء

معاينة الغابة الشجرية
معاينة الغابة الشجرية

استقبل الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، والمهندس مصطفى عبد الرحيم، بالإدارة المركزية للتشجير، وذلك بحضور المهندس سامى العقبى، وكيل مديرية الزراعة، لمعاينة الغابة الشجرية بمدينة الطور على أرض الواقع بعد تعرضها لحريق هائل خلال الأيام الماضية، ووضع خطة لتطويرها بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

كما جرى مناقشة سبل الاستفادة والتعاون بين مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، ومناقشة الوضع الحالي للغاية الشجرية بعد معاينها، ووضع ورؤية لتطويرها.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن الغابة الشجرية تخضع بشكل مباشر للإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، لذا جرى طرح مقترح بتشكيل لجنة من المديرية للإشراف على الغابات الشجرية بشكل دوري، وإيفاد الإدارة المركزية بكل ما هو جديد أول بأول، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الغابات بشكل يحقق عائد اقتصادي كبير.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن الحريق الذي نشب في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء، لم يسفر عن أي خسائر بشرية، أو مادية، لكون الغابة كانت تحت إدارة إحدى الشركات التي قامت بدورها بقطع كافة الأشجار التي كانت بها ونقل أخشابها، ونشب الحريق في بقايا هذه الأشجار من الهيش، وبعض فروع الأشجار، والتي جرى رفعها للاستفادة منها في صناعة الفحم.

وأوضح أن الخطة الخاصة بتطوير الغابة الشجرية بطور سيناء، تتضمن إعادة تقسيم الغابة إلى قطاعات كل قطاع يضم 5 أفدنة، وإقامة شبكة ري حديثة بها تستخدم مياه المعالجة بمحطة الصرف الصحي المجاورة لها، لإعادة تشجيرها من جديد بالأشجار التي تصلح للدخول في الصناعات الخشبية.

وكان قد تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق مروع في الغابة الشجرية بمدينة الطور، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإخماد الحريق، وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق من إخماد الحريق بالكامل في الغابة بعد الدفع بـ 14 سيارة إطفاء بينهم 8 سيارات قوة تعزيزية من مدينة شرم الشيخ، لكون النيران كانت تنتقل بشكل سريع بسبب سرعة الرياح .

وانتقلت القيادات التنفيذية في مدينة طور سيناء إلى موقع البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، وتحديد الأسباب وحصر الخسائر الناجمة عنه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تطوير الغابة الشجرية

IMG-20230909-WA0054
IMG-20230909-WA0054
IMG-20230909-WA0053
IMG-20230909-WA0053
حريق هائل الغابة الشجرية طور سيناء بعد تعرضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: لن نسمح بإهدار حقوق الدولة في مديونيات الكهرباء

قوافل إرشادية وتوزيع شتلات لمزارعي جنوب سيناء

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. شهادات الناجين من الكارثة في مراكش.. شاهد

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ