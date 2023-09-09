عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

صدى البلد

قدم النادي الأهلي التعازي الي الشعب المغربي في ضحايا  الزلزل المدمر الذي تعرضت له البلاد خلال الساعات الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر بيانًا تقدم فيه العزاء للأشقاء في المغرب .

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

كان مسؤول مغربي ذكر في وقت سابق أن معظم الوفيات حدثت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، كما أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال أطلس شعروا بالهزة أيضا.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

زلزال المغرب.. شهادات الناجين من الكارثة في مراكش.. شاهد

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

عن مظاهر الذوق العام.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يوعي الصغار بآداب الإسلام

الأمم المتحدة لـ شعب المغرب: نحن بجانبكم ونسعى جاهدين لدعمكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

في ندوة «صدى البلد»|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف حقيقة تواصله مع أهل المتهم الحقيقي

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ