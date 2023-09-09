دعوة الشرفاء .. حسين لبيب يعلن الترشح لانتخابات الزمالك بـ منشور مثير

أعلن اللواء حسين لبيب الترشح لانتخابات نادي الزمالك اليوم.

وكتب لبيب من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" الزمالك أولا، جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة،وإعلاء لمصلحة النادى وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعاده الطريق الصحيح وتقديم رساله ايجابيه تبعث الامل في نفوس محبي هذا النادي العظيم

فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق علي الاهداف للارتقاء بالنادي

وبعد مناقشات مع كل الاطراف فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبله ضمن قائمة موحده تضم نخبه من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي الى مستقبل يليق به يشرفنا دعم الجميع للقائمه لما فيه مصلحه النادي وبالله التوفيق

الكابتن حسين لبيب *الكابتن احمد سليمان

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".

وفتح باب الترشح منذ يوم الاثنين 4 سبتمبر لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.