أحمد سليمان يعلن خوض انتخابات الزمالك في قائمة موحدة مع حسين لبيب

أصدر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بيانا رسميا، أعلن خلاله خوض انتخابات النادي المقبلة، في قائمة موحدة مع حسين لبيب.

وقال أحمد سليمان، في بيانه: “جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات، واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف، واستعاده الطريق الصحيح، وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا، والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف”.

وأضاف: “فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، ضمن قائمة موحدة، تضم نخبة من المخلصين، القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم، والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة؛ لما فيه مصلحة النادي.. وبالله التوفيق.. الكابتن حسين لبيب.. الكابتن أحمد سليمان”.