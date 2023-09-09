هبة حسين توضح بدايتها من كلية الطب للفن التشكيلي

حكت الفنانة التشكيلية هبة حسين عن بدايتها في تعلم هذا الفن، حيث إنها كانت ملتحقة بكلية الطب تخصص تجميل ولكنها كانت موهوبة من صغرها، وكانت رغبة والدها منذ البداية بحبه بالتحاقها بكلية الفنون.

وأضافت حسين خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية الدي أم سي بأنها كنت ترغب بالتحاقها بكلية الطب لرغبتها في مداواة المرضي والتعامل مع الإنسان.

حسن سليمان الفنان التشكيلي المصري



وأوضحت، أنها من صغرها كانت محبة للرسم والفنون، وكان لديها شغف بحب القراءة والرسم، مؤكده أن من أثر في شخصيتها الاستاذ حسن سليمان.