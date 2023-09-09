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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفيضانات في اليونان تحصد أرواح 10 أشخاص وعمليات الإغاثة مستمرة.. فيديو

فيضان
فيضان

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو تحت عنوان "الفيضانات في اليونان تحصد أرواح 10 أشخاص وعمليات الإغاثة مستمرة".

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الفيضانات تغرق الدول وتتسبب في شلل الحياة بعدة مدن.. فيديو

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وأوضحت أنه واصل عناصر الإطفاء، بدعم من الجيش في اليونان أمس الجمعة، عملية إجلاء مئات السكان من قرى عدة حاصرتها الفيضانات في ثيساليا وسط البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى عشرة، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

 

وقال وزير الدفاع المدني اليوناني فاسيليس كيكيلياس "للأسف، اسفرت الفيضانات عن مصرع عشرة أشخاص ولا يزال أربعة في عداد المفقودين".

وجميع الضحايا سقطوا بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت من الثلاثاء إلى الخميس على سهل ثيساليا الكبير في وسط البلاد على بعد 330 كيلومترا شمال أثينا.

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