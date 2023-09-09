الكشف الطبي والعلاج المجانى لـ 1100 مواطن بأبو سمبل

قامت الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية شمال أسوان بتنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة وذلك بقرية السلام حيث تم إجراء الكشف الطبي ، وتقديم العلاج المجانى لنحو 1100 مواطن ومواطنة .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان بتوزيع شنط وجبات الغذائية بواقع 5 آلاف شنطة على سائقى الشاحنات المتجهة لدولة السودان بالتنسيق مع إحدى الجمعيات.

قافلة طبية

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبوسمبل السياحية بأنه تم أيضاً إجراء الكشف الطبى على 68 سائقاً، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية، ووجه السائقون الشكر لمحافظة أسوان اللواء أشرف عطية على اهتمامها وحرصها على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

هذا وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة.

جهود

فضلاً عن التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها ، وتنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 15 ألف و 720 م2 ، منها إزالة حالتين تعدى بنطاق حاجر البصيلية التابعة لقرية القنان بمساحة 1020 م2.

وحالتين إزالة فورية بقرية وادى عبادى بمساحة 2800 م2 ، وكذا إزالة 6 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 11 ألف و 700 م2 ، وحالة تعدى بالحبارى بالترعة الرمادية بمساحة 200 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة أكثر من 25 رصيف مخالف بشارع 23 يوليو تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف.

كما قام رئيس المدينة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإنتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى المهندس محمد على ، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان.

وتم كذلك تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير .