عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرق الإنقاذ اليونانية تنتقل إلى القرى الأكثر تضررا من الفيضانات

صدى البلد

انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية، المواطنين، من مياه الفيضانات، في قوارب مطاطية وجرافات، اليوم السبت، في أثناء انتقالهم إلى القرى الأكثر تضررا من عاصفة ممطرة كاسحة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في وسط اليونان هذا الأسبوع.

وضربت العاصفة دانيال، التي قال خبراء الأرصاد الجوية إنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ بدء التسجيل في عام 1930، اليونان، لمدة 3 أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء، مخلفة وراءها دمارًا بعد موجة حر صيفية قياسية تسببت في حرائق غابات ضخمة.

وجرفت السيول المنازل، وانهارت الجسور، ودمرت الطرق، وسقطت خطوط الكهرباء، وماتت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

وأعلنت السلطات، التي كافحت لإجلاء السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات، ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص بعد ظهر الجمعة. وأضافوا أنه تم الإبلاغ عن فقدان أربعة أشخاص.

وتحركت فرق الإنقاذ يوم السبت إلى قرى قريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس.

وقامت فرقة الإطفاء حتى الآن بإجلاء 2806 أشخاص في جميع أنحاء البلاد. وفي منطقة ثيساليا، تم نقل العديد من السكان جوا من أسطح المنازل المغمورة يومي الجمعة والسبت.

وساعد صياد يبلغ من العمر 80 عامًا على متن قارب صيد أزرق صغير، في إجلاء ما لا يقل عن 15 شخصًا في قرية بمنطقة كارديتسا، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً، وفقًا لموقع iefimerida مساء الجمعة.

وقال لوسائل الإعلام: 'أنا ملاح عجوز، وقد واجهت أربعة فيضانات أخرى في القرية. وكان هذا هو الأسوأ'.

وأغلقت السلطات الطريق السريع الوطني الذي يربط أثينا بمدينة سالونيك الشمالية يوم السبت بسبب الفيضانات.

جاء الطوفان في اليونان في أعقاب حريق غابات ضخم في الشمال وكان الصيف الأكثر سخونة في البلاد على الإطلاق. ويقول العلماء إن البلاد تقع على الخط الأمامي لتغير المناخ، مع تزايد حوادث الطقس الغريبة.

وشهدت أنحاء العالم ظواهر مناخية متطرفة في الأسابيع الأخيرة، مع حدوث فيضانات في الدول الاسكندنافية وجنوب شرق أوروبا وهونج كونج. وفي المقابل، شهدت الهند شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن من الزمان.

الأرصاد الجوية أ الأرصاد الجوية العاصفة دانيال خبراء الأرصاد الجوية ظواهر مناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

الشرطة تفرق نشطاء المناخ المحتجين على طريق سريع في هولندا

مصرع مدني وإصابة آخر في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك

الجزائر تفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب

على هامش قمة مجموعة العشرين.. إيطاليا تسعى لتعزيز العلاقات مع الصين

كافيانو.. إيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال في عمر 14 عاماً

دول "الناتو" تبدأ مناورات بحرية واسعة في مياه البلطيق

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

هآرتس: قلق أممي خاص باللاجئون الإريتريون في إسرائيل واتهامات لشرطة تل أبيب

ترشيحاتنا

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

مصير سفاح الجيزة بالحلقات الأخيرة يكشفها المؤلف فى ندوة صدى البلد

وزيرة الهجرة: لا بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين في زلزال المغرب

معيط: إنجازات السيسي سيذكرها التاريخ.. وسددنا 52 مليار دولار التزامات خلال عامين

يمني يشكر مصريين ساعدوه على الطريق الصحراوي: معرفة الرجال كنوز

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

بعد استقبال مولودها الأول.. أبرز إطلالات جوري بكر مع زوجها أثناء الحمل

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ