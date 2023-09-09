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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من عمرو الدرديري على ترشح حسين لبيب في انتخابات الزمالك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردري علي إعلان حسين لبيب ترشحه في انتخابات نادي الزمالك وانضمام أحمد سليمان له .

وكتب الدردري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مبروووك  قائمة توافقية بين حسين لبيب واللواء أحمد سليمان ".


أصدر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بيانا رسميا، أعلن خلاله خوض انتخابات النادي المقبلة، في قائمة موحدة مع حسين لبيب.

وقال أحمد سليمان، في بيانه: “جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات، واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف، واستعاده الطريق الصحيح، وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا، والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي، وبعد مناقشات مع كل الأطراف”.

وأضاف: “فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، ضمن قائمة موحدة، تضم نخبة من المخلصين، القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم، والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة؛ لما فيه مصلحة النادي.. وبالله التوفيق.. الكابتن حسين لبيب.. الكابتن أحمد سليمان”.

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