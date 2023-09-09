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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: جهود الدولة في ملف تمكين الشباب منذ 2016 معجزة

صدى البلد

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين الشباب فما قامت به الدولة منذ عام 2016 حتى الآن معجزة، مضيفًا أنه لأول مرة يتم تمكين الشباب في المواقع التنفيذية والبرلمان، وكذلك تمكينهم من التعبير عن أرائهم بكل حرية، وهذه مكتسبات كبيرة الفضل فيها للدولة التي تمنح الشباب فرص كبيرة.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».


وأضاف أن الاتحادات الطلابية هى كيانات مهمة لإعداد الشباب، داخل الجامعات وهي مرحلة التأهيل العلمي وأيضًا السياسي والأهلي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشباب من السهل التاثير عليهم لذلك يجب توعيتهم بشكل كبير ومستمر.
أدار الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة. 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

شريف الجابري اتحاد طلاب جامعة الأحزاب والسياسيين الاتحادات الطلابية

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