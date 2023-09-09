بعد احتراقه.. إعادة معرض «كلنا واحد» في شرم الشيخ للعمل خلال يوم

أعادت مديرية أمن جنوب سيناء، معرض "كلنا واحد" في حي النور بمدينة شرم الشيخ، للعمل مرة أخرى، خلال 24 ساعة؛ وذلك بعد تعرضه لحريق، أمس، التهم أجزاء كبيرة منه، نتيجة ماس كهربائي.

وأعيد تركيب الخيمة الأساسية للمعرض، والذي يضم سلعا غذائية، ومعرض "أهلا مدارس" لمستلزمات المدارس ، بمشاركة تجار مدينة شرم الشيخ.

المعرض يقام برعاية وزارة الداخلية، وبإشراف مديرية أمن جنوب سيناء.

ومن جهته، حرص اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، على متابعة جهود إعادة تشغيل المعرض، حتى تم الانتهاء من تجهيزه بالكامل خلال يوم واحد.

وكان اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إشارة، أمس، من الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في معرض السلع الغذائية بحي النور بمدينة شرم الشيخ والمخصص لمحاربة الغلاء.

وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدني؛ السيطرة على النيران.

وانتقل رجال مباحث قسم أول شرم الشيخ ورجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق.