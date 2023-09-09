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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب بلجيكا يهزم أذربيجان في تصفيات يورو 2024

منتخب بلحيكا
منتخب بلحيكا

فاز منتخب بلجيكا على أذربيجان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بألمانيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق يانيك كاراسكو المنتقل حديثًا لـ الشباب السعودي، في الدقيقة 38، من متابعة لتمريرة زميله باكايوكو، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بلجيكا لـ 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة بالتساوي مع النمسا، فيما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير.

ويلعب منتخب السويد مع نظيره الإستوني بعد قليل، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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