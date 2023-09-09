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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يطيل أمد الصراع.. أول تعليق من أوكرانيا على طلب روسيا رفع العقوبات

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

أكد ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا ، أنه لا يمكن أن يكون هناك "حديث عن رفع العقوبات ضد روسيا، وذلك بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وقال بودولياك على حسابه بمنصة “إكس”: “حتى أدنى رفع للعقوبات عن روسيا أو أي مناقشات تقترح مثل هذا الخيار لها عواقب”.

وأضاف "هذا يحفز روسيا بشكل مباشر على مواصلة العمليات القتالية النشطة، وإطالة أمد الصراع، و تصعيد الحرب. فهو يثير استخدامًا أوسع نطاقا لممارسات الإبادة الجماعية والإرهاب، مثل تكثيف الهجمات الصاروخية على السكان المدنيين. إنه تخلٍ مباشر عن العودة إلى القانون الدولي”.

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه روسيا لرفع بعض العقوبات في محادثات مجموعة العشرين حول صادرات الحبوب.

ودعا الإعلان المشترك إلى التنفيذ "في الوقت المناسب وبفعالية" لضمان تسليم "فوري ودون عوائق" للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

واليوم قالت روسيا إنها ملتزمة بشروطها للعودة إلى صفقة الحبوب في البحر الأسود - ولا سيما البنك الزراعي الحكومي، وليس شركة تابعة للبنك الذي اقترحت الأمم المتحدة، إعادة ربطه بنظام المدفوعات البنكي الدولي "سويفت".

ميخايلو بودولياك زيلينسكي قمة مجموعة العشرين روسيا الهجمات الصاروخية

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