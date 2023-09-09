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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة العشرين يكشفون موقفهم من استخدام القوة في أوكرانيا |تفاصيل

قمة العشرين
قمة العشرين

أعلن قادة مجموعة العشرين اليوم السبت موقفهم من الوضع في أوكرانيا بإدانة "استخدام القوة" من أجل تحقيق مكاسب ميدانية، دون الاشارة الى روسيا، بحسب إعلان جرى تداوله في ختام الاجتماع.

وذكر الإعلان "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد".

وأكد القادة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول.

وقال مصدر مطلع إن وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت السبت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأعلن قادة العالم المجتمعين في نيودلهي أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف البيان "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، نحن نلتزم بتسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".

وأقر قادة دول مجموعة العشرين المسئولة عن 80% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وفقا لتوصيات خبراء المناخ في الأمم المتحدة، أن هدف حصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية "يتطلب خفضًا سريعًا وكبيرًا ومستدامًا للانبعاثات بنسبة 43 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019".

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