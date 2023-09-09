السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

سيطرت حالة من التوتر على لاعبي النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تغيير مفاجئ داخل الجهاز الفني بالفريق.

فريق النادي الأهلي

تغيير بالجهاز الفني للأهلي

في خطوة مفاجئة ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغييرا جديدا بعدما كشف مصدر في النادي الأهلي، رحيل تامر أبو العينين طبيب الفريق الأول للأهلي، و اختيار رئيس آخر للجهاز الطبي، بناء على طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الطبيب الذي تم تعيينه منذ أيام، تقدم بطلب للرحيل على خلفية عدم توافق مع المدير الفني مارسيل كولر والذي طالب برحيله.

ومن المقرر أن يحسم كولر وخالد بيبو مدير الكرة، البديل خلال ساعات؛ ليسافر مع الفريق للسعودية لخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويبحث بيبو وكولر عددا من الأسماء المرشحة لإعلان القرار رسميا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الإفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلي بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

الاهلي

الأهلي الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإفريقي

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب إفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

كاف يقرر تأجيل انطلاقة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق سان جورج الإثيوبي، موعداً مع الأهلي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

وتفوق سان جورج، على منافسه “كي إم كي إم” بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.