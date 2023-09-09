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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إلغاء حفلها بسبب الزلزال.. نجوى كرم تتقدم بالتعازي للملك محمد السادس

نجوي كرم
نجوي كرم

أعربت الفنانة نجوى كرم، عن حزنها الشديد لما حدث في المغرب، حيث قامت بمواساة الشعب المغربي على الضرر الذي حدث إثر الزلزال الذي ضرب بعض مناطقه خلال الساعات الماضية، وأدى إلى إلغاء حفلها الذي كان مقررا أن تحييه اليوم بالمغرب.

وغردت نجوى كرم، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إكس": “منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس، وأسر ضحايا الزلزال، وكل أهل المغرب.. الله يحفظكم”.

زلزال المغرب

أعلن التليفزيون المغربي في الساعات الماضية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، إلى أكثر من ألف قتيل وأكثر من ألف مصاب.

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إجيل" بإقليم الحوز.

وانطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت السلطات أنه تم تعبئة 7 شاحنات بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة؛ من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

نجوى كرم

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