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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

باحتفالية عيد الفلاح|وزير الشباب والرياضة: القطاع الزراعي يشهد حراكًا قويًا في عهد السيسي

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية عيد الفلاح المصري، والمقامة تحت شعار “معًا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة”.

وشارك وزير الشباب، في جلسة تعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، على الدور الكبير الذي يقدمه الفلاحون، والإسهامات الهامة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، والتي شهدت حراكا قويا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة والتقدير للفلاحين، مشددا على أهمية دورهم الحيوي في توفير الغذاء للمجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد صبحي، أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي وتطويره، وذلك من خلال توفير التدريب والتقنيات الحديثة والمساعدات المالية.

وأشار "صبحي" إلى أن احتفالية عيد الفلاح المصري، تعد فرصة للتعبير عن التقدير للفلاحين والاعتراف بدورهم الحيوي، وتعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة، وتعزز الروح المجتمعية والتضامن في المجتمع المصري.

فيما قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الاحتفال بعيد الفلاح المصري، يأتي في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام؛ تقديرا لدور الفلاح في التنمية، وأيضاً تزامنا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952.

وأشار إلى أن الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام، جاء؛ تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية.

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