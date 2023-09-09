كيكة شاى بالليمون من أنواع الكيكه البسيطة سريعة الإعداد، ولكنها تحتاج لوقت طويل، وهي تقدم عادة مع الشاي ويمكن ان تدهن بقليل من عصير الليمون مع السكر البودر لتعطيها لمعه ومذاقا حلو.



لذا قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون.

المقادير:

٤ بيضات كبيرة

كوب وثلث سكر ناعم ، ويفضل تقليل الكميه لكوب و٣ ملاعق

بشر قشره ٣ ليمونات كبيره

كوب وثلاث ارباع دقيق الكيك

١/٢ملعقه كبيره بيكنج باودر

ملعقة صغيره ملح

١/٢ كوب كريمة ثقيله

٥ ونصف ملاعق زبدة مذابه غير ساخنه

الطريقة:

نشعل الفرن حتى درجه ٣٥٠ ف متوسط الحرارة

تخفق البضات بالمخفقة اليدوية ثم يضاف لها السكر ونستمر بالخفق حتى تذوب حبات السكر نوعا ما، نضيف بشر الليمون ونخفقه معا.ننخل الدقيق مع الباكنج والملح ونضيفه بالتتابع مع الكريمه ونخلط المقدار سويا حتى يمتزج مع البيض ولا تطول العملية كثيرا.



نضع الخليط بالقالب المدهون بقليل من الزبدة.



ونضعه في الفرن من ٥٠ حتى ٦٠ دقيقة أو حتى يخرج عود التجريب ناشفا تماما من الوسط.



نتركها تبرد بعد الخبز لمدة 10 دقائق.. وبالهنا.