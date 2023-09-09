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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة مدير مركز شباب كفر الحصة والعاملين للتحقيق و70 طبيبا وتمريض لتغيبهم بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بالدقهلية وبمرافقة لجنة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بالمرور على عدد ٦ مراكز طب الأسرة و ٦ مراكز شباب بنطاق المركز.

واوضح نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أنه أثناء المرور تبين غياب ٧٠ طبيبا وتمريض ما بين ترك عمل أو خروج بدون إذن بمراكز طب الأسرة بكفر الجنينة وكفر الحصة والطيبة وبهوت وكفر بهوت ونشا ومنشأة البدراوي.


واضاف سعد أنه أثناء المرور على مراكز الشباب تبين وجود مركز شباب كفر الحصة مغلقا وغياب موظف واحد من مركز شباب بهوت .


ورفع عاطف سعد نائب رئيس المركز بمذكرة  الى  رئيس المركز والمدينة اللواء أنور عثمان باتحاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.

 

وأكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه أنه لا تهاون مع الانضباط الوظيفي في كافة قطاعات الدولة حرصا على تيسير وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات في أسرع وقت.

هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتغيبهم عن العمل نائب رئيس مركز شباب مراكز الشباب بالدقهلية دقهلية مدينة نبروه

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