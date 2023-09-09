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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاميرون تتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة بعد الفوز على تونس

صدى البلد

فاز المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة على منتخب تونس في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي.


وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.

 

وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر و المغرب التي تنطلق بعد قليل لمواجهته في نصف النهائي.


كما نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.


وسيواجه المنتخب الجزائري،  الفائز من مواجهة ليبيا و تشاد ، في نصف النهائي.


يذكر أن مصر تستضيف بطولة إفريقيا للطائرة رجال على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.

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