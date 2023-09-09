الكاميرون تتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة بعد الفوز على تونس

فاز المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة على منتخب تونس في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3-1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي.



وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.

وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر و المغرب التي تنطلق بعد قليل لمواجهته في نصف النهائي.



كما نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.



وسيواجه المنتخب الجزائري، الفائز من مواجهة ليبيا و تشاد ، في نصف النهائي.



يذكر أن مصر تستضيف بطولة إفريقيا للطائرة رجال على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.